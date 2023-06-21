المليشيات تكشف تفاصيل نجاح صفقة جديدة مع السعودية

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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افادت وسائل إعلام حوثية اليوم الاربعاء بأن المليشيات الحوثية الانقلابية تمكنت من ابرام صفقة تبادل جثث مع السعودية.

واوضحت نقلاً عن مصادر مطلعة بان الصفقة الحوثية مع السعودية تمثلت بتبادل ٦٤ جثة من الطرفين، ٥٦ جثة من عناصر المليشيات، و ٦ جثث من القوات السعودية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد مشاورات سابقة مباشرة بين الجماعة والرياض استمرت لأسابيع"



وأكدت بـ أن “هناك مزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يعملون على إتمامها في الأيام المقبلة”.



ويأتي حديث المليشيات عن نجاح صفقات تبادل الجثث مع السعودية بالتزامن مع وجود رئيس اللجنة العسكرية التابعة للمليشيات المنتحل لرتبه لواء يحيى الرزامي بمعية قيادات آخرى في الأراضي السعودية كانت قد اعلنت المليشيات بمغادرتهم صنعاء الى السعودية خلال اليومين الماضيين لأداء مناسك الحج.