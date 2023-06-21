نتائج الحجاج الحوثيين ..يكشف عنها إعلامهم ويعلن عن اتمام صفقة تبادل للجثث( 64 )مقاتلا تمت مع الجيش السعودي صور مباحثات مرتقبة قريبا بين قيادات حوثية ومسؤولين سعوديين في الرياضأكد وزير الخارجية الإيراني قناة السويس تحقق أعلى أرباح في تاريخها غداً.. حملة إلكترونية واسعة تحت هشتاق #قحطان3000يوم_إخفاء قاضي الأمور المستعجلة في مصر يتخذ إجراء ضد محمد رمضان هل يجوز التضحية بالطيور؟.. شيخ مصري بالأزهر يثير جدلاً ودار الإفتاء ترد الآلاف مهددون بـ الخطر..تحذير أممي من فيضانات كبيرة ستضرب اليمن في هذا الموعد.. تقرير رسمي.. يكشف عن ضحايا الحرائق في مأرب المليشيات تكشف تفاصيل نجاح صفقة جديدة مع السعودية أمطار غزيرة ستشهدها (١٢ )محافظة يمنية وتحذيرات لسائقي المركبات
افادت وسائل إعلام حوثية اليوم الاربعاء بأن المليشيات الحوثية الانقلابية تمكنت من ابرام صفقة تبادل جثث مع السعودية.
واوضحت نقلاً عن مصادر مطلعة بان الصفقة الحوثية مع السعودية تمثلت بتبادل ٦٤ جثة من الطرفين، ٥٦ جثة من عناصر المليشيات، و ٦ جثث من القوات السعودية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد مشاورات سابقة مباشرة بين الجماعة والرياض استمرت لأسابيع"
وأكدت بـ أن “هناك مزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يعملون على إتمامها في الأيام المقبلة”.
ويأتي حديث المليشيات عن نجاح صفقات تبادل الجثث مع السعودية بالتزامن مع وجود رئيس اللجنة العسكرية التابعة للمليشيات المنتحل لرتبه لواء يحيى الرزامي بمعية قيادات آخرى في الأراضي السعودية كانت قد اعلنت المليشيات بمغادرتهم صنعاء الى السعودية خلال اليومين الماضيين لأداء مناسك الحج.