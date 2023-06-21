نتائج الحجاج الحوثيين ..يكشف عنها إعلامهم ويعلن عن اتمام صفقة تبادل للجثث( 64 )مقاتلا تمت مع الجيش السعودي صور مباحثات مرتقبة قريبا بين قيادات حوثية ومسؤولين سعوديين في الرياضأكد وزير الخارجية الإيراني قناة السويس تحقق أعلى أرباح في تاريخها غداً.. حملة إلكترونية واسعة تحت هشتاق #قحطان3000يوم_إخفاء قاضي الأمور المستعجلة في مصر يتخذ إجراء ضد محمد رمضان هل يجوز التضحية بالطيور؟.. شيخ مصري بالأزهر يثير جدلاً ودار الإفتاء ترد الآلاف مهددون بـ الخطر..تحذير أممي من فيضانات كبيرة ستضرب اليمن في هذا الموعد.. تقرير رسمي.. يكشف عن ضحايا الحرائق في مأرب المليشيات تكشف تفاصيل نجاح صفقة جديدة مع السعودية أمطار غزيرة ستشهدها (١٢ )محافظة يمنية وتحذيرات لسائقي المركبات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ،أن تشهد(١٢ )محافظة يمنية هطول أمطار متفرقة بالعواصف قد يصحبها الرعد أحياناً.
وأشار المركز في نشرته الصادرة تلقى" مأرب برس" على نسخة إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى مع هبات قد تصل إلى أكثر من 45 عقدة، وتتراوح بين 15 – 30 عقدة على السواحل الجنوبية والشرقية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وأكثر اضطراباً للبحر حول أرخبيل سقطرى.
ودعا إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.
ونبه المركز سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار، والصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في السواحل الجنوبية والشرقية وحول أرخبيل سقطرى.