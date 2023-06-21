أمطار غزيرة ستشهدها (١٢ )محافظة يمنية وتحذيرات لسائقي المركبات

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ،أن تشهد(١٢ )محافظة يمنية هطول أمطار متفرقة بالعواصف قد يصحبها الرعد أحياناً.

وأشار المركز في نشرته الصادرة تلقى" مأرب برس" على نسخة إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى مع هبات قد تصل إلى أكثر من 45 عقدة، وتتراوح بين 15 – 30 عقدة على السواحل الجنوبية والشرقية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وأكثر اضطراباً للبحر حول أرخبيل سقطرى.

ودعا إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.

ونبه المركز سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار، والصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في السواحل الجنوبية والشرقية وحول أرخبيل سقطرى.