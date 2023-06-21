مأرب: ندوة فكرية ضد أعداء الهوية اليمنية وتشييع المجتمع من قبل الحوثيين

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 404

نظمت مؤسسة جذور للفكر والثقافة اليوم بمدينة مأرب ندوة فكرية حول دور العلاقة الارتباطية بين اليمنيين ورسالة الاسلام ٣في مواجهة تجريف الهوية ومحاولة تشييع المجتمع.

وفي الندوة الفكرية تحدث وزير الاوقاف والارشاد السابق الدكتور احمد عطية عن فضائل اليمنيين في الكتاب والسنة، مستعرضاً عدد من الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل أهل اليمن.

واعتبر "حقد مليشيا الحوثي على اليمن بسبب تاريخ اليمن وحضارته وموقعه.مشيراً الى ان المليشيا تريد ان تقزم اليمن في عائلة وسلالة واحدة" وتحدث الدكتور عطيه عن تاريخ اليمن وكيف كان لهم دور كبير في حماية المقدسات الاسلامية.

وأضاف:" تحاك المؤامرات على اليمن لأنه صلب، واعطاه الله ميزه في التحدي والصبر، ورغم مرور تسع سنوات على الحرب الا ان اليمنيين صامدين".

وفي الندوة تحدث المؤخر العميد خالد الفرح عن دور اليمنيين في فتح عدد من البلدان ودخولها الإسلام"، لافتاً الى ان اكثر من ثلاثة الاف جزيرة دخلت الاسلام بحسن تعامل اليمنيون واخلاقهم السامية". عمار التم رئيس مؤسسة جذور أكد الإذاعة صوت المقاومة إن الفعالية تأتي في إطار كشف كذب الحوثيين وادعائهم عم اليمن والمزايدات التي يريدون من خلالها إيصال الشعب إلى مايملية لهم الإيراني من أفكار هدامة من التشيع والمسخ واستعرض الفرح عدد من مشاركات اهل اليمن في المعارك الاسلامية بدايةً من معركة بدر، اضافةً الى دورهم ومشاركتهم في فتح الشام والعراق ومصر". الايمان يمان والحكمة يمنية ارتباط الايمان باليمن لما لهذه الارض من كرامة ف الفتوحات التي قام بها اليمنيون افرزت في بروز عدد من العظماء والعلماء الذين خلدهم التاريخ". تخلل الندوة العديد من المداخلات من قبل الحضور اكدت في مجملها على اهمية الحفاظ على الهوية اليمنية، ومواجهة الفكر الحوثي الذي يسعى لطمس هوية اليمن.