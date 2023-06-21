رئيس أركان الجيش ..القوات المسلحة في أعلى الجاهزية والاستعداد القتالي

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز ،أن القوات المسلحة أصبحت اليوم في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي ولديها القدرة على المناورة العالية بالقوى والوسائل والإمكانيات البشرية والمادية.. مؤكداً استعدادها لتنفيذ جميع المهام الموكلة في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 21/ يونيو حزيران مؤتمرًا نظمتة هيئة العمليات بوزارة الدفاع، لتقييم نتائج تنفيذ تعليمات قتال للعام 2023م.

وناقش المؤتمر مستوى تنفيذ المهام العملياتية الشاملة لقيادة المناطق خلال الفترة الزمنية المحددة، ومهام قيادة الوحدات في قطاعات المسؤولية على المستويات التكتيكية تضمن النشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وفي السياق ذاته أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالإنجازات والنجاحات التي حققتها هيئة العمليات وقادة المناطق والوحدات العسكرية التخصيية في تنفيذ مختلف المهام الموكلة.

ومن جانبه، أوضح مدير دائرة العمليات العميد الركن يحيى العيزري، أن تظافر الجهود ومستوى التنظيم والتعاون بين مختلف النطاقات والقطاعات والمواقع القتالية هو ما أثمر هذه النجاحات.. مؤكداً أن مستوى التنظيم والتكامل والتلاحم هو بوابة النصر ومفتاح تحرير صنعاء.

ومن جانبهم، أشاد قادة المناطق والوحدات العسكرية بمخرجات المؤتمر.. مؤكدين استمرارهم في تنفيذ توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وجاهزيتهم لبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية العسكرية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. حضر المؤتمر عدد من رؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وأركانات وعمليات المناطق ورؤساء الشعب التخصصية والوحدات الميدانية.