موقف رئاسي يشيد بإشهار مجلس حضرموت الوطني

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، اليوم الأربعاء، إن مجلس حضرموت الوطني مشروع وطني ومصدر إلها للجميع.

وأفاد: لطالما عودتنا حضرموت على الريادة والتميز، ولطالما كان أبناؤها مصدر إلهام للجميع، وها هي اليوم تقدم لنا جميعا نموذجا في وحدة الصف والكلمة والثبات على المبدأ في الدفاع عن حقوقها ومصالح أبنائها بتشكيل المجلس حضرموت الوطني.

وأضاف العليمي في تغريدة له على تويتر بالقول "أن المجلس يعزز تواجدها وتأخذ موقعها الذي يليق بها في المشروع الوطني الهادف إلى تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة تواكبا مع جهود مجلس القيادة الرئاسي والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد أنها خطوة بنائه تستدعي من كل المحافظات الأخرى توحيد صفوفها لتحظى بالمكانة التي تليق بها في المشروع الوطني.