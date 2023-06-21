ايران تلتقي بوكلائها في اليمن داخل مبنى سفارتها بمسقط

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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انعقدت مباحثات إيرانية - حوثية في العاصمة العمانية مسقط، تناولت تطورات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عبد اللهيان استقبل عبد السلام محمد ناطق الحوثيين في مقر السفارة الإيرانية في مسقط، وعقد معه جولة من المباحثات، حول الأوضاع في اليمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، وصل عبد اللهيان على رأس وفد إلى مسقط، المحطة الثانية من جولته في الخليج العربي، التي بدأها الثلاثاء بزيارة قطر.

وتتكثف، منذ شهور، مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مليشيا الحوثي وصول وفد عماني، من رجال الأعمال، إلى العاصمة صنعاء للمرة الأولى منذ بدء الحرب.