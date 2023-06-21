محافظ حضرموت السابق ينتقد إشهار ''مجلس حضرموت الوطني''

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انتقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت السابق، فرج البحسني، إشهار مجلس حضرموت الوطني، وقال إن تعدد المشاريع والرؤى والإقصاء، لن يزيد أبناء حضرموت إلا تفككا، حد تعبيره

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” كتب فيها: “نحن لسنا بحاجة لذلك، من يدرك الواقع سيدرك أمورا كثيرة ومن لا يدرك شيئاً سيظل كما هو ولن يقدم شي سوى مزيد من التشرذم”.

البحسني دعا أبناء حضرموت لحمل ما وصفها “رؤية واضحة في هذه المرحلة، فهما للواقع السياسي والواقع على الأرض”.

وأُشهر في العاصمة السعودية "الرياض" امس الاثنين (مجلس حضرموت الوطني) وذلك في ختام المشاورات الحضرمية التي انعقدت بالرياض خلال الفترة (21 مايو - 19 يونيو 2023م).

وصدر في الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة محمد آل جابر، الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية تضمنت نتائج المشاورات الشاملة والمسؤولة التي استمرت شهرًا واشتملت على بنود رئيسة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الانسانية وتنمية حضرموت لتكون نموذج وبداية استعادة السلام والاستقرار في الوطن.

وأكدت الوثيقة على وحدة حضرموت وحق ابنائها في ادارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والامنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أكدت الوثيقة على حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضيه بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والامنية والعسكرية عن اي اختلافات بينية وصياغة اعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع اي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والامن والسلم الدوليين، وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية اي اجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وايجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.

وقضت الترتيبات الضامنة للوثيقة باعلان مكونات وقوى حضرمية عن تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحًا لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس، كما اكدت على اهمية مبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز القوات المسلحة والامن بدماء جديدة من ابناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع انشاء اي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة

وجرى في ختام مشاورات الرياض - 2023 التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالترام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية ودعم تشكيل (مجلس حضرموت الوطني) وان تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الاولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.

وجرى في الجلسة الختامية تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من سبعة أشخاص برئاسة المهندس بدر محمد باسلمة، حُدّدت لها مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الاساسي ولوائحة الداخلية والاعداد والتحضير للمؤتمر العام الاول لمجلس حضرموت الوطني.