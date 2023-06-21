92 ألف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى إيرلندا والعيش في هذه الأماكن

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 362

قالت شبكة "سي إن إن"؛ إن الحكومة الإيرلندية بصدد تنفيذ خطة تستهدف إحياء جزر باتت شبه نائية، برغم طبيعتها الخلابة.

وذكرت "سي أن أن"، أن الحكومة الإيرلندية ستقوم بمنح 84 ألف يورو (92 ألف دولار)، للراغبين في الانتقال إلى الجزر الريفية، والاستمتاع بجمال الطبيعة بعيدا عن صخب المدن.

وينطبق هذا العرض على الراغبين بالانتقال إلى أكثر من 20 جزيرة، تسعى إيرلندا إلى تنشيطها، وجميعها تقع قبالة ساحلها الغربي.

ومن بين الجزر المقصودة، جزيرة أخيل، التي ظهرت مناظرها الطبيعية الخلابة من فيلم هوليوود "The Banshees of Inisherin"، بالإضافة إلى جزر Gaeltacht العشر الناطقة باللغة الإيرلندية. Image1_62023194844118954617.jpg ولا تزال خطة الحكومة الإيرلندية غير واضحة بالنسبة للفئات المستهدفة من هذا الإعلان، وما إن كان بإمكان غير الإيرلنديين القدوم إلى هذه الجزر، والاستفادة من المنحة الحكومية.

يشار إلى أن إيرلندا التي تبلغ مساحتها أكثر بقليل من 70 ألف كيلو متر مربع، يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة فقط