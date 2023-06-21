كانتي رسميا إلى اتحاد جدة السعودي.. هذه تفاصيل الصفقة

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي مساء الثلاثاء، ضم النجم الفرنسي نغولو كانتي رسميا، في صفقة تمتد لثلاثة مواسم.
وقال النادي السعودي، الذي ضم سابقا النجم كريم بنزيما، إن كانتي أكمل الفحوصات الطبية، ووقع العقد في إمارة دبي بالإمارات.
وقال الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن صفقة كانتي تقدر بنحو 100 مليون يورو لمدة أربع سنوات، أي أنه سيتم إضافة سنة على العقد الموقع في دبي.
وأضاف رومانو أن كانتي سيتقاضى نحو 25 مليون يورو سنويا، إضافة إلى حقوقه في الصفقات التجارية، والصور الإعلانية.
ونشر اتحاد جدة فيديو ترحيبيا من قبل النجم كريم بنزيما بمواطنه كانتي، واصفا إياه بأنه أحد أفضل لاعبي المحور في العالم.
بدوره، رد كانتي على ترحيب بنزيما، قائلا إنه متحمس للقدوم للعب في جدة، وتحديدا ملعب "الجوهرة" معقل ناديي الاتحاد والأهلي.
يشار إلى أن السعودية أعلنت عن ضخها أموالا طائلة الموسم المقبل في سبيل استقطاب كوكبة من نجوم العالم، على غرار جلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وارتبط مجموعة من كبار النجوم بأندية الصفوة في السعودية، وبعد فشل الهلال في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من المتوقع أن يظفر بنجم عالمي آخر، إضافة إلى اقترابه من حسم صفقة متوسط ميدان منتخب البرتغال ووولفرهامبتون الإنجليزي روبين نيفيس