تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي 483 دولار أمريكي

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أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد أشيق هان، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 11 ألفا و402 ليرة (نحو 483 دولار) لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2023.
إعلان أشيق هان جاء بعد اجتماع عقدته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور وممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.
وقال الوزير التركي إنه “تقرر رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفا و402 ليرة، وذلك باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل”. وأضاف أن “القرار يبدأ سريانه اعتبارا من 1 تموز/يوليو المقبل”.