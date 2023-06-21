روسيا تعلن عن إحباط هجوم أوكراني خطير بـ3 مسيرات في موسكو وضواحيها.. ومعارك هي الأشرس في تاريخ الحرب

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 388

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يوماً جديداً من الاقتتال العنيف والتصعيد، حيث تحاول روسيا جني المزيد من المكاسب على الأرض وتسيطر على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة أراضيها، بمساعدة لوجستية وعسكرية من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولات كييف تنفيذ هجوم بـ3 مسيرات على منشآت في مقاطعة موسكو، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء محاولات كييف الفاشلة لتنفيذ الهجوم.

وأعلنت السلطات الروسية عن إسقاط 3 مسيرات في موسكو الجديدة وفي منطقة "نارو فومينسك" من مقاطعة موسكو بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

وقال متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس": "أسقطت أنظمة الحرب الإلكترونية 3 مسيرات في حقل بالقرب من بلدة "لوكينو" في موسكو الجديدة وفي منطقة تمركز فرقة "تامان" العسكرية بمقاطعة موسكو، وسقطت المسيرات دون إلحاق أي أضرار، وسيتم إرسال الحطام للفحص".

وأشار المتحدث إلى عدم وجود إصابات نتيجة الحادثة وفقا للبيانات الأولية، وتعمل أجهزة الأمن المختصة حاليا في المكان.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الأوكراني السيطرة على أراض في محوري ميليتوبول وبرديانسك، مشيراً إلى أن قواته تخوض معارك عنيفة وشرسة قرب مدينة ليمان في دونيتسك. إعلان كما قال الجيش الأوكراني إن "القوات الروسية هاجمتنا بـ33 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستخدمت 7 صواريخ موجهة مضادة للطائرات تم إطلاقها من منظومة الدفاع الجوي من طراز أس-300. وأضاف بأن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز من طراز "إسكندر إم" على أهداف للبنية التحتية في مدينة زابوريجيا. وقبل ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تكبيد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة. هذا، واتهمت روسيا أوكرانيا بحشد قوات كبيرة على الحدود البيلاروسية، فيما يستمر الهجوم الأوكراني المضاد في الجنوب وسط تضارب البيانات حول المعادلة الميدانية للمعارك بين الجانبين. وبحسب البيان الروسي، تم رصد نشر فرقة عسكرية كبيرة على طول الحدود مع بيلاروسيا، ما يعد تخطيطا لعمليات تسلل من جانب جماعات استطلاع. تقارير عن هجوم روسي مفاجئ وميدانيا أيضا، قالت مجلة "بيلد" الألمانية إن روسيا بدأت هجوما مفاجئا على محاور خاركوف ولوغانسك، مؤكدة أن قلة من الناس توقعت حدوث هذا الأمر. وأفادت المجلة أن الجيش الروسي شن هجوما في اتجاه لوغانسك، حيث اقترب من كوبيانسك لمسافة كيلومترين، على خلفية البيانات حول الهجوم المضاد المستمر للقوات الأوكرانية، كما قالت إن القوات الروسية سيطرت على مواقع بالقرب من كريمينايا، الواقعة على حدود منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وتشير المجلة أيضا إلى مركز التحليل الأميركي "معهد دراسة الحرب" الذي تؤكد بياناته الهجوم الروسي، وأفاد خبراء عسكريون للمجلة أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى. وبحسب توقعاته، فإن القوات المسلحة الروسية ستتصدى لهذه الهجمات. سيرغي شويغو (أرشيفية من رويترز) سيرغي شويغو (أرشيفية من رويترز) "ضرب مراكز صنع القرار فورا" يأتي ذلك فيما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن قوات كييف تخطط لاستهداف شبه جزيرة القرم بصواريخ "هيمارس" و"ستورم شادو"، محذرا من أن روسيا سترد على ذلك بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا فورا. أطلق شويغو هذا التحذير خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية في موسكو أمس الثلاثاء. وقال شويغو إن القوات الأوكرانية شنت منذ 4 يونيو 263 هجوما على مواقع روسية، تم صدها جميعا. لندن تحتضن مؤتمراً لدعم أوكرانيا وروسيا تحصل على غواصتين نوويتين العرب والعالم روسيا و أوكرانيالندن تحتضن مؤتمراً لدعم أوكرانيا وروسيا تحصل على غواصتين نوويتين وأضاف الوزير أن كييف تواصل محاولاتها لشن هجمات على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا ودونيتسك باستخدام تشكيلات النخبة التي دربها متخصصون في حلف "الناتو". يُذكر أنه بعد أن قدمت بريطانيا في مطلع مايو الماضي دفعة من صورايخ "ستورم شادو"، التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، إلى كييف، استهدفت القوات الأوكرانية بها عددا من المناطق الروسية، بما فيها مدينة لوغانسك. وتحدثت تقارير عن أن لندن تلقت ضمانات من أوكرانيا بأن هذه الصواريخ سستستخدم فقط في ضرب "الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا"، وليس الأراضي الروسية