بعد يومين من التراجع.. برميل النفط يصعد ويتجاوز مستوى قياسي جديد

ايران تلتقي بوكلائها في اليمن داخل مبنى سفارتها بمسقط محافظ حضرموت السابق ينتقد إشهار ''مجلس حضرموت الوطني'' الصين تكشف عن رؤيتها الشاملة في اليمن.. تحدثت عن 3 فرص وخديعة الحوثي و 100 مشروع عملاق وموقف صريح لا يعجب الانفصاليين اقوى رد من قائد عسكري كبير في تعز على مسيرة الحوثيين القادمة من ذمار تفاصيل أكبر مشروعات إسرائيل لإنقاذ أوروبا عبر مصر مهدد بالفشل 92 ألف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى إيرلندا والعيش في هذه الأماكن كانتي رسميا إلى اتحاد جدة السعودي.. هذه تفاصيل الصفقة تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي 483 دولار أمريكي مجلة فرنسية تحذر من خطر الأتراك: نحن نخسر إفريقيا.. أوقفوا تركيا هناك بعد الوصف المسيء للرئيس الصيني.. بكين تعلن الرد على بايدن
صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد يومين من التراجع، وسط ترقب الأسواق لخطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول في مجلس النواب الأمريكي يوم غد الخميس.
وبحلول الساعة 08:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.5% إلى 76.25 دولار للبرميل، ويوم أمس انخفضت عقود الخام بنسبة 0.3% إلى 75.9 دولار للبرميل.
في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6% إلى 71.59 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات