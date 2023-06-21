البنتاغون يوقع عقدا تاريخي بأكثر من مليار دولار لتصنيع صواريخ جو–جو لعدة دول منها خليجية

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن البنتاغون عن توقيع عقد مع شركة "رايثيون" بقيمة تفوق مليار دولار لتصنيع صواريخ "جو–جو" من طراز AMRAAM، حيث سيتم توريدها إلى مختلف البلدان بما فيها قطر والسعودية وأوكرانيا.

وأورد بيان البنتاغون يوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تفوق مليار و151 مليون دولار.

إقرأ المزيد F-18 Hornet الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية مع الكويت بقيمة 1.8 مليار دولار وأوضح نفس المصدر أن العقد يشمل التوريدات غير السرية إلى عدد من الدول بما فيها البحرين وبلجيكا وبلغاريا وكندا وفنلندا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وبريطانيا.

ويُذكر أن صواريخ AMRAAM تنصب على الطائرات، كما يمكن استخدامها في أنظمة NASAMS للدفاع الجوي التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية