مفاجأة غير متوقعة.. البرازيل تنهزم برباعية أمام منتخب إفريقي البنتاغون يوقع عقدا تاريخي بأكثر من مليار دولار لتصنيع صواريخ جو–جو لعدة دول منها خليجية انتخاب قيادة جديدة للإصلاح في البيضاء سلاح فتاك اعتمد علية الحوثيون في الحرب صحيفة إيطالية مشهورة تكشف عن مخطط سعودي مثير يهدد عرش الـ يويفا رونالدو على بعد ساعة من إنجاز تاريخي استشهد قبل التخرج .. تكريم نجل شهيد في إحدى الجامعات محافظة مأرب العلوم والتكنولوجيا في مأرب تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها مسؤول صيني..(100)مشروع صيني عملاق في اليمن ولدينا الرغبة في المشاركة بإعادة إعمار اليمن غادر السودان إلى دولة مجاورة ومنها إلى دولة ثالثة.. أين قائد قوات الدعم السريع ؟
أعلن البنتاغون عن توقيع عقد مع شركة "رايثيون" بقيمة تفوق مليار دولار لتصنيع صواريخ "جو–جو" من طراز AMRAAM، حيث سيتم توريدها إلى مختلف البلدان بما فيها قطر والسعودية وأوكرانيا.
وأورد بيان البنتاغون يوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تفوق مليار و151 مليون دولار.
إقرأ المزيد F-18 Hornet الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية مع الكويت بقيمة 1.8 مليار دولار وأوضح نفس المصدر أن العقد يشمل التوريدات غير السرية إلى عدد من الدول بما فيها البحرين وبلجيكا وبلغاريا وكندا وفنلندا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وبريطانيا.
ويُذكر أن صواريخ AMRAAM تنصب على الطائرات، كما يمكن استخدامها في أنظمة NASAMS للدفاع الجوي التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية