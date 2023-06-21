انتخاب قيادة جديدة للإصلاح في البيضاء

الأربعاء 21 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء، أمس الثلاثاء، دورتها الاعتيادية استنادا للنظام الأساسي للإصلاح ولوائحه الداخلية.

وجاء الانعقاد التزاما بالتوجهات العامة للإصلاح وتجسيدا لمبدأ التداول للسلطة وإلى حاجة الإصلاح في البيضاء إلى انتخاب قيادة جديدة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.

وفي البداية استعرضت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة البيضاء جدول الأعمال وأقرته.

وشددت هيئة شورى الإصلاح المحلية بالبيضاء في بيانها الختامي على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي والعمل على وقف تدهور العملة الوطنية وتحسين الخدمات الأساسية وتنمية الموارد وترشيد الإنفاق.

وأشاد البيان الختامي بالدور الإيجابي والفعال لكافة أعضاء ومنتسبي الإصلاح بالمحافظة في مواجهة المشروع الانقلابي؛ داعيا الجميع إلى المزيد من العمل ومضاعفة الجهود وتوسيع دائرة الانتماء للإصلاح والى مزيد من الانفتاح على الآخرين وترسيخ لغلة الحوار والتفاهم ومبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى ونشر ثقافة التسامح في أوساط المجتمع.

وشدد البيان على ضرورة العمل مع كافة شركاء العمل السياسي في المحافظة بمختلف توجهاتهم من أجل تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران وتسخير كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك؛ داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي لاستعادة مؤسسات الدولة ودحر الإنقلاب.

واكد البيان على ضرورة إسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركته المقدسة حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن من المليشيات؛ داعيا الحكومية الشرعية إلى الاهتمام ورعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمختطفين.

وحيا البيان المرأة الإصلاحية على دورها البارز والمحوري في كافة المجالات مشددا على ضرورة الاهتمام بها أكثر في كل مديريات المحافظة من خلال متابعة سير العمل التنظيمي والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الدائرة.

وخلال جلسة الاجتماع تم انتخاب رئاسة جديدة لهيئة الشورى المحلية واللجنة القضائية والمكتب التنفيذي بالمحافظة.