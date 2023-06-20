رونالدو على بعد ساعة من إنجاز تاريخي

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراته اليوبيلية رقم 200 مع منتخب بلاده عندما يواجه مضيفه الآيسلندي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتصدر كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال، التي اختارها مديره الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز (49 عاما) لمواجهة نظيره الآيسلندي: 22- ديوغو كوستا 2- ديوغو دالوت

3- بيبي

13- دانيلو

4- روبن دياز

20- جواو كانسيلو

18- روبن نيفيز

8- برونو فيرنانديز

10- برناردو سيلفا

17- رافائيل لياو

7- كريستيانو رونالدو.

بينما سيبدأ آرنار فيدارسون (45 عاما) المدير الفني لمنتخب آيسلندا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة مضيفه البرتغالي

وصرح رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 122 هدفا، عشية المباراة، بأن "الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس هدفا فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبي لبلدي وفريقي.

سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية رقم 200 بهدف، وإن لم أسجل فالشيء المهم هو أن يفوز الفريق".

ويتصدر منتخب البرتغال بطل "يورو 2016" قائمة المجموعة العاشرة (J) لتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه السلوفاكي، ويليهما منتخب لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم آيسلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط