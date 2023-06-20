استشهد قبل التخرج .. تكريم نجل شهيد في إحدى الجامعات محافظة مأرب

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كرم خريجون من جامعة العلوم والتكنولوجيا- فرع محافظة مأرب نجل زميلا لهم استشهد قبل تخرجه وهو في جبهات العزة والشرف يدافع عن الوطن، تعبيرا رمزيا منهم لتقدير التضحية التي قدمها لوطنه ووفاء له ولزمالته.

جاء ذلك في حفل تخرج اقامته الجامعة بمأرب لدفعة جديدة من طلابها في عدد من التخصصات الإنسانية والتطبيقية.

وفي الحفل هنأ مدير فرع الجامعة الدكتور إسماعيل محمد الحفصي الطلاب والطالبات الخريجين بالمناسبة"، مؤكداً أن تخرجهم سينقلهم إلى مرحلة جديدة من الحياة، وهي مرحلة التطبيق لما تعلموه وحصدوه خلال السنوات الماضية، والإسهام الفعال في خدمة مجتمعهم ووطنهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بقواعد العلم والمعرفة التي تلقوها".

وحثهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم ، والاستفادة من كل جديد في تخصصاتهم وبما يخدم ويعزز قدراتهم العملية وإسهاماتهم التنموية.

وشهد الحفل تكريم الخريجين بالشهائد التقديرية وسط حضور واسع من الأهالي والأصدقاء وقيادات فرع الجامعة والأكاديميين، وتقديم عدد من الكلمات والفقرات الفنية والإنشادية المعبرة عن المناسبة والتي نالت إعجاب الحاضرين..