انتخاب قيادة جديدة للإصلاح في البيضاء سلاح فتاك اعتمد علية الحوثيون في الحرب صحيفة إيطالية مشهورة تكشف عن مخطط سعودي مثير يهدد عرش الـ يويفا رونالدو على بعد ساعة من إنجاز تاريخي استشهد قبل التخرج .. تكريم نجل شهيد في إحدى الجامعات محافظة مأرب العلوم والتكنولوجيا في مأرب تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها مسؤول صيني..(100)مشروع صيني عملاق في اليمن ولدينا الرغبة في المشاركة بإعادة إعمار اليمن غادر السودان إلى دولة مجاورة ومنها إلى دولة ثالثة.. أين قائد قوات الدعم السريع ؟ مأرب برس ينشر بنود الوثيقة السياسية والحقوقية لمجلس حضرموت الوطني الى ماذا حوّلت المليشيات ثاني أكبر مسجد بصنعاء؟
كرم خريجون من جامعة العلوم والتكنولوجيا- فرع محافظة مأرب نجل زميلا لهم استشهد قبل تخرجه وهو في جبهات العزة والشرف يدافع عن الوطن، تعبيرا رمزيا منهم لتقدير التضحية التي قدمها لوطنه ووفاء له ولزمالته.
جاء ذلك في حفل تخرج اقامته الجامعة بمأرب لدفعة جديدة من طلابها في عدد من التخصصات الإنسانية والتطبيقية.
وفي الحفل هنأ مدير فرع الجامعة الدكتور إسماعيل محمد الحفصي الطلاب والطالبات الخريجين بالمناسبة"، مؤكداً أن تخرجهم سينقلهم إلى مرحلة جديدة من الحياة، وهي مرحلة التطبيق لما تعلموه وحصدوه خلال السنوات الماضية، والإسهام الفعال في خدمة مجتمعهم ووطنهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بقواعد العلم والمعرفة التي تلقوها".
وحثهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم ، والاستفادة من كل جديد في تخصصاتهم وبما يخدم ويعزز قدراتهم العملية وإسهاماتهم التنموية.
وشهد الحفل تكريم الخريجين بالشهائد التقديرية وسط حضور واسع من الأهالي والأصدقاء وقيادات فرع الجامعة والأكاديميين، وتقديم عدد من الكلمات والفقرات الفنية والإنشادية المعبرة عن المناسبة والتي نالت إعجاب الحاضرين..