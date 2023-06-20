العلوم والتكنولوجيا في مأرب تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

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احتفلت جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع محافظة مأرب اليوم، بتخرج دفعة "بفكرنا نرتقي" التي تضم 52 خريجا وخريجة من طلابها في عدد من التخصصات الإنسانية والتطبيقية.
وفي الحفل هنأ مدير فرع الجامعة الدكتور إسماعيل محمد الحفصي الطلاب والطالبات الخريجين بهذا اليوم الذي يعد حصادا لسنين من الجد والاجتهاد والسهر والمثابرة، وتغلبهم على كافة الظروف القاهرة والتحديات التي واجهتهم في ظل حرب ونزوح وتدهور اقتصادي ومعيشي.
وأكد الدكتور الحفصي أن تخرجهم سينقلهم إلى مرحلة جديدة من الحياة، وهي مرحلة التطبيق لما تعلموه وحصدوه خلال السنوات الماضية، والإسهام الفعال في خدمة مجتمعهم ووطنهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بقواعد العلم والمعرفة التي تلقوها..
وحثهم على الاستمرار في تطوير قدراتهم ، والاستفادة من كل جديد في تخصصاتهم وبما يخدم ويعزز قدراتهم العملية وإسهاماتهم التنموية.
وشهد الحفل تكريم الخريجين بالشهائد التقديرية وسط حضور واسع من الأهالي والأصدقاء وقيادات فرع الجامعة والأكاديميين، وتقديم عدد من الكلمات والفقرات الفنية والإنشادية المعبرة عن المناسبة والتي نالت إعجاب الحاضرين..
وفي مشهد إنساني مؤثر توجه الخريجون لتكريم نجل زميلا لهم استشهد قبل تخرجه وهو في جبهات العزة والشرف يدافع عن الوطن، تعبيرا رمزيا منهم لتقدير التضحية التي قدمها لوطنه ووفاء له ولزمالته وعرفانا لكل الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن وبفضلهم حصل الخريجون على التعليم ووصلوا إلى تحقيق غايتهم وينعمون بفرحة تخرجهم.