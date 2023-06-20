الى ماذا حوّلت المليشيات ثاني أكبر مسجد بصنعاء؟

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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غدا جامع الفردوس، ثاني أكبر مسجد في العاصمة صنعاء من حيث المساحة إلى مركز استقطاب وتدريب وتجنيد للأطفال ما دون 14 عاماً.

ونقل موقع"العاصمة أونلاين" عن مصادر محلية بـ: أن المليشيا تجري في مسجد الفردوس الكائن في حي سعوان تدريبات عسكرية متواصلة للأطفال ممن استقطبتهم خلال الأيام الماضية بمزاعم إقامة المراكز الصيفية.

وأشارت أن المسجد أصبح شبه المعسكر، كون المليشيا أفرغته للتدريب للطلاب، كما أن الدور الأرضي منه أصبح للإيواء، والذي يتواجد فيها العشرات من الأطفال.

إلى ذلك قالت المصادر إن المليشيا تفرض حراسة مشددة على المكان، من جميع الاتجاهات والشوارع المحيطة به، كما أن الدوريات العسكرية والأطقم لا تتوقف على مدار اليوم.

ومنذ اليوم الرابع على التوالي يشاهد في باحة المسجد التدريبات للصغار منذ الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر في بعض الأيام إلى الثانية عشرة ليلاً.

سكان محليون لم يخفوا امتعاضهم من المعسكر التدريبي داخل المسجد، مستنكرين الأمر، بأنهم يمنعوا من المكوث فيه للصلاة وغيرها، كما أن أصوات الأطفال أثناء التدريب تهز الحي كله.

ويشار أن مراكز الحوثي الصيفية هذا العام، غدت أكبر معسكرات لتجنيد الأطفال، بعد أن استغلت المليشيا الهدنة غير المعلنة للتعبئة والتحشيد والتغرير بالأطفال للزج بهم لاحقاً في جبهات القتال.