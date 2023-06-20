اليونسكو توافق منح سقطرى اليمنية 56.5 ألف دولار لتنظيف سواحلها من هذه الكارثة التي حدثت قبل نصف عام

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وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تخصيص نحو 57 ألف دولار لتنظيف ساحل سقطرى اليمنية من تسرب نفطي.
وقال مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو الدكتور ” محمد جميح، في منشور له على صفحته بالفيس بوك رصدة محرر مأرب برس إنه قبل فترة حدث تسرب نفطي على سواحل جزيرة سقطرى بفعل ناقلة نفط جانحة، وأن محاولات لتنظيف الشاطئ، تمت، ولكنها لم تكن مهنية.
وتابع جميح أنه تقدم طلبا لليونسكو للمساعدة، ووافقت على تخصيص مبلغ 56,560 دولار لهذا الغرض.
وبداية العام الجاري، حذر خبراء البيئة في سقطرى، من كارثة بيئية خطيرة تهدد الحياة البحرية داخل الجزيرة جراء تسرب نفطي ناتج عن سفينة جانحة منذ عام 2018 تتبع شركة العيسي للمحروقات، حيث تعرضت الخزانات السفلية للسفينة للتآكل بفعل الصدى وحركة الأمواج.
وفي 2008م ،صنفت اليونسكو جزيرة سقطرى اليمنية ، كأحد مواقع التراث العالمي، وخلال الأعوام الماضية تعرض الأرخبيل لفيضانات وأعاصير، كما شهد عمليات عسكرية وتحشيدات، تزامنت مع عمليات غير رسمية لتغيير الطبيعة الثقافية والفريدة للجزيرة، ما قد يهدد بإخراجها من القائمة العالمية