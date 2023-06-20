جرائم المليشيا الحوثية في الضالع خلال السنوات الثمان الماضية ( تقرير)

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير حقوقي حديث، عن مقتل وإصابة أكثر من 4 آلاف و974 مدنيًا برصاص وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع، خلال السنوات الثمان الماضية.

ورصد التقرير، الصادر عن منظمة وفاق للسلام وحقوق الإنسان،أكثر من (15510) جرائم وانتهاكات ارتكبتها المليشيا الحوثية في المحافظة خلال الفترة من مارس 201 5م وحتى نوفمبر من العام 2022م ويتزامن مع انعقاد الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان في "جنيف"، بعنوان "الضالع المحافظة المنسية الاكثر استهدافا والأكثر تضحية" .

وبحسب التقرير فقد تمثلت الانتهاكات الحوثية في مقتل (926) فردا بينهم (56) طفلاً و(31) امرأة، وإصابة (4048) بينهم (84) طفلا، و(156) امرأة.

وذكر التقرير ، نحو (869) شخصا تعرضوا للاعتقال بينهم (36) طفلاً، و(21) امرأة، مؤكداً أن المليشيا الحوثية مارست طرقا متعددة من التعذيب بحق المعتقلين، حيث وثق الفريق من بين تلك الجرائم (43) حالة تعذيب، بينها (5) اطفال.

ووثق التقرير مقتل (84) شخصاً نتيجة زراعة الالغام بينهم (42) طفلا، و(25) امرأة، و(9) مسنين، بينما أصيب (86) شخصاً بينهم (9) أطفال.

وبحسب التقرير، لم تسلم المنشآت العامة والخاصة، من الاستهدافات الحوثية المباشرة وغير المباشرة جراء عمليات التفجير والقصف بالأسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية المتنوعة. وذكر التقرير، أن هناك (14) منزلا تم تفجيرها بشكل مباشر، و(152) منزلاً تضررت كليا جراء الاستهداف بالأسلحة الثقيلة، و(6946) منزلاً تضررت جزئيا.

كما وثقت فرق الرصد في المنظمة الحقوقية تضرر نحو (81) منشأة، و(29) دار عبادة، و(4) جسور، علاوة على تدمير ونهب نحو (13) نوعا من الممتلكات الخاصة. ونوه إلى أنه تم نزع نحو (3350) لغما فرديا، و(1500) لغم مضاد للدروع، و(365) عبوة ناسفة غير متفجرة، في مناطق متفرقة من المحافظة.