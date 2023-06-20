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المبعوث السويدي يتحدث عن اتفاق «سعودي إماراتي» بشأن اليمن ويكشف عن موقف معظم الدول من مشروع الانفصاليين

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أكد المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي بأن معظم الدول تفضل يمنا موحدا، في إشارة إلى مخاوف إقليمية ودولية من مخاطر حدوث تفاعل متسلسل لانقسامات أخرى في المنطقة. 

وقال الوسيط الدولي، في مقابلة تلفزيونية، إن تقسيم البلاد ما يزال أمرا "صعبا ومربكا"، لكن هذه القضية يجب أن يقررها اليمنيون أنفسُهم، ولا يمكن أن تتم إلا من خلال عملية سياسية شاملة.

 

وأكد بـ أن الأولوية في اليمن حاليا تتمثل في إنهاء الحرب، وإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أن قضية الوحدة والانفصال أمر متروك للشعب اليمني.

 

وأوضح أن الجميع بحاجة اليوم إلى التركيز على القضايا الأكثر إلحاحا، لافتا إلى أن صناع القرار في الرياض وأبوظبي متفقون على هذه النقطة، وهمهم الرئيس هو ضمان استقرار اليمن.

 
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