البنك المركزي ..يعلن نتائج المزاد العلني رقم (24) لهذا العام بهذا السعر النهائي

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء 20يونيوحزيران، نتائج المزاد العلني رقم (24) لهذا العام، مؤكداً بيع 21.7 مليون دولار، من أصل 30 مليوناً أعلن البنك عرضها في المزاد بسعر صرف 1311 ريالاً لكل دولار أمريكي.

وقال البنك المركزي، في بيان له ، إن "7 مشاركين تقدموا للمزاد رقم (24/2023) لبيع ثلاثين مليون دولار، وبلغ عدد العطاءات 13" لافتا إلى أن نسبة العطاءات المقبولة بلغت 73% من المبلغ المعلن بيعه في المزاد وهذا المزاد هو الـ24 الذي يعلنه البنك المركزي لبيع العملات الأجنبية، منذ مطلع العام الحالي، والـ16 منذ إعلان السعودية إيداع مليار دولار في حسابه، 21 فبراير المنصرم، لدعم استقرار صرف العملة الوطنية.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات وتحديات قاسية خلفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.

وظلت الحكومة اليمنية ،على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية