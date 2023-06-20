تقرير أممي.. ينشر إحصائية ضحايا الألغام في الحديدة خلال مايو الماضي

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير أممي حديث اليوم الثلاثاء،20يونيو حزيران، مقتل وإصابة 10 مدنيين في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، جراء الألغام الأرضية والمتفجرات، خلال مايو الماضي.

التقرير الذي اعدتة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أكدت فيه انه "خلال شهر مايو 2023، سجلت بعثة أونمها 10 ضحايا في صفوف المدنيين في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 68% مقارنة بشهر مايو 2022، وبنسبة 23 بالمئة عن الشهر السابق 2023م".

وأشار التقرير أربعة مدنيين سقطوا قتلى على الاقل ، فيما أصيب ستة آخرون، خلال مايو الفائت، وسجلت الحوادث بشكل رئيسي في مديريات (الدريهمي، بيت الفقيه، التحيتا) ولم يشير التقرير إلى مليشيا الحوثي المتسببة في مقتل الآلاف من المدنيين بزراعتها لملايين الألغام في اليمن وفي أبريل الماضي أعلنت البعثة الأممية مقتل ستة مدنيين وإصابة سبعة آخرين، جراء الألغام ومخلفات الحرب.

وزرعت مليشيا الحوثي، أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام في مناطق شاسعة باليمن منذ بداية حربها العبثية على الشعب اليمني ومليشيا الحوثي هي الجهة الوحيدة من أطراف الصراع متورطة بزراعة الالغام.

وبحسب تقارير رسمية وحقوقية، فقد زرعت المليشيا وتسببت تلك الألغام التي زرعتها بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لاتزال مناطق واسعة ملوثة وتشكل تهديدا للمواطنين لسنوات قادمة، وفقاً للتقارير الحكومية والحقوقية.