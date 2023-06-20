رئيس مجلس القيادة يوجه دعوة لأبناء حضرموت ويعدهم بحلول جذرية

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبناء محافظة حضرموت إلى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الانسانية، ومصدر الهام في التنمية والاعمار، واحترام مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف انحاء العالم.

جاء ذلك في لقاء موسع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الرياض حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، و ضم محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، والسلطة المحلية، والقيادات والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وهنأ الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أبناء محافظة حضرموت، والشعب اليمني بمناسبة الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيدالأضحى..سائلاً الله أن يعيده وقد تحققت تطلعات الجميع في الامن والاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة ايجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.

وأشاد الرئيس، بالأجواء الايجابية التي سادت مشاورات أبناء محافظة حضرموت ومكوناتهم، وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية للنأي بمحافظة حضرموت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية، والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقيه المتربص بالجميع، وفق مانص عليه إعلان نقل السلطة، والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي.

ونوه الرئيس في هذا السياق، بدور حضرموت السباق في مقارعة الامامة، وهزيمة قوى التطرف والإرهاب، واستقبال النازحين الفارين من حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان.

وأبدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ثقته بعزيمة أبناء حضرموت في تجاوز التحديات، وتقديم محافظتهم كمثال معهود للسلام، وتعزيز وحدة الصف، واستثمار قدراتها ومقوماتها التنافسية لجلب رؤوس الأموال، وتفعيل أجهزة العدالة، وانفاذ القانون.

وكان محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، قد تحدث بكلمة افتتاحية، حول الأوضاع الخدمية في المحافظة، والدعم المطلوب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، فضلاً عن النتائج التي انتهت إليها مشاورات أبناء المحافظة في العاصمة السعودية الرياض.

كما أثار المتحدثون من أبناء المحافظة أسئلة منهجية بشأن مستقبل حضرموت، وحقوق مواطنيها في إدارة شؤونهم الاقتصادية، والأمنية، والاحتياجات الإنسانية والانمائية، والدور المعول على مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والسلطة المحلية في تذليل الصعوبات، والوفاء بالاستحقاقات الملحة على مختلف الأصعدة.