وزير الأوقاف والإرشاد يشارك في اللقاء الموسع لبعثات الحج الإسلامية ضمن إطار ندوة الحج الكبرى

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شارك معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، ومعه وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، صباح اليوم، في اللقاء الموسع لبعثات الحج الإسلامية، الذي دشن بمدينة جدة، بمشاركة واسعة من علماء ومفكري العالم

الإسلامي، في إطار ندوة الحج الكبرى بنسختها السابعة والأربعين تحت عنوان فقه التيسير في الحج. وتهدف الندوة إلى تعزيز مبادئ السلام والتفاهم والتعاون، وخلق بيئة مواتية لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر ورضا تام، وكذلك تأسيس منصة فكرية نوعية وفريدة لمناقشة القضايا الملحة والحرجة التي قد تؤثر على الرحلة الروحانية والدينية للحجاج أثناء أداء الشعيرة، وتشجيع الحوارات البناءة لإثراء التفكير المستقبلي وتطوير نهج تجديدي يتفق مع مقاصد الشريعة،

بالإضافة إلى تعزيز بيئة من الحوار والاحترام المتبادل وتعزيز فكرة التعايش والتثاقف بين جميع الأطياف. وتضمنت الندوة أربع جلسات، تلامس موضوعات متنوعة ومهمة، الأولى بعنوان:

الدور التنسيقي والتكاملي في منظومة خدمات ضيوف الرحمن، والثانية بعنوان:

جاهزية الخدمات والخطط التشغيلية أبرز الممكنات والفرص، والثالثة بعنوان: فقه التيسير في الحج، في حين كانت الرابعة بعنوان:

تسخير قوة العلم والتكنولوجيا في خدمة الإسلام. حضر اللقاء، محسن مجمل مدير مكتب الوزير، وعبد الكريم الشيخ مدير عام الحج والعمرة،و د.معين عثمان مدير مركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة.