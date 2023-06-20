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سعر صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء

الثلاثاء 20 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء 

 اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2032 م 

 

في عدن

الدولار 

1368 ريالاً للبيع

 و1361 للشراء

 الريال السعودي 

 362 ريالاً للبيع

 و 360 ريالاً للشراء.

 

في صنعاء

الدولار الأميركي

 530 ريالاً للبيع 

و 528 ريالاً للشراء

الريال السعودي 

141 ريال للبيع

 و 140 ريال للشراء

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