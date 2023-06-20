سعر صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء

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سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء
اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2032 م
في عدن
الدولار
1368 ريالاً للبيع
و1361 للشراء
الريال السعودي
362 ريالاً للبيع
و 360 ريالاً للشراء.
في صنعاء
الدولار الأميركي
530 ريالاً للبيع
و 528 ريالاً للشراء
الريال السعودي
141 ريال للبيع
و 140 ريال للشراء