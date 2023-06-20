تعرف على نتيجة قرعة الدوري اليمني وموعد انطلاقه

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أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام لكرة القدم بصنعاء مراسم قرعة الدوري العام لاندية الدرجة الاولى للموسم الكروي 2022 /2023م. بحضور عدد من مندوبي أندية الدرجة الاولى.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس لجنة المسابقات الدكتور أبو علي غالب وحضور الامين العام المساعد خالد زوقري ومدير الاتحاد أحمد السهلي ورئيس لجنة الحكام أحمد قائد وأعضاء لجنة المسابقات.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
المجموعة الاولى
الصقر
هلال الحديدة
العروبة
سمعون
اتحاد اب
اهلي صنعاء
تضامن حضرموت
المجموعة الثانية
الطليعة
فحمان
اليرموك
سلام الغرفة
شعب اب
وحدة صنعاء
شعب حضرموت
وتم إقرار اقامة مباريات المجموعتين في محافظتين مختلفتين يتم تحديدهما في وقت لاحق بنظام التجمع ذهابا وايابا على أن تقام مباريات مرحلة الذهاب لكل مجموعة في مكان مختلف عن مرحلة الذهاب.
وحثت لجنة المسابقات أندية الدرجة الاولى للاستعداد لانطلاق الدوري المقرر تدشينه في 27 يوليو المقبل .. مؤكدة أنها تقدر وضع الاندية وستعمل بالتنسيق مع قيادة الاتحاد على توفير متطلبات الدوري من امكانات تساعد على تأمين متطلبات اعداد الفرق وكوادرها الفنية.
حضر مراسم القرعة مندوبي أندية فحمان أبين والصقر والطليعة تعز والهلال الحديدة وشعب حضرموت وسلام الغرفة وتضامن حضرموت وسمعون الشحر .. وممثلي عدد من وسائل الاعلام.. فيما غاب ممثلي أندية العاصمة صنعاء ومحافظة إب عن اجتماع القرعة.