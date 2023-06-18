الملك سلمان يأمر باستضافة (1300)حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة

الأحد 18 يونيو-حزيران 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، أمرا باستضافة 1300حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة، في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز "يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد". ومن جانبه، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير للعاهل السعودي، وإلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذا "الأمر يجسد الرسالة التي تحملها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ويعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي"، حسبما نقلت عنه وكالة (واس). وأوضح أن "الوزارة عبر الأمانة العامة للبرنامج، أنهت كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي بالتنسيق والتكامل مع السفارات السعودية والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة من الخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة لتأدية المناسك"، حسب البيان