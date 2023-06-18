مطلوب (3000)رأس ماشية لدعم جبهات الحوثيين من مكاتب هذه المحافظة التي تحكمها المليشيات تفاصيل

الأحد 18 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فرضت ميليشيا الحوثي جبايات وإتاوات جديدة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وكشفت مذكرة نشرها العضو البرلماني أحمد سيف حاشد على صفحتة بالتويتر رصدها محرر مأرب برس تطالب فيها إدارات ومكاتب محافظة إب وسط اليمن ووجه حاشد متسائلا اصحيح هذا في إشارة إلى قيادات حوثية 3000 راس غنم مطلوب من المكاتب الايرادية بمحافظة إب بتكلفة 150 مليون ريال تقريبا دعم للجبهات.

وكانت مصادر محلية، أكدت إن ميليشيا الحوثي فرضت جبايات جديدة على المؤسسات الحكومية المختلف، تحت مسمى "المجهود الحربي" لدعم جبهاتها القتالية.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا طالبت المؤسسات بدفع جبايات مالية وعينية، واشترطت عليهم دفع عدد محدد على كل مكتب أو مؤسسة حكومية أو خاصة من "المواشي" لرفد جبهاتها القتالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت المصادر أن ميليشيا الحوثي اشترطت على المؤسسات الحكومية دفع أكثر من 3000 رأس من الماشية وزعتها بين جامعتي إب وجبلة ومكاتب التربية والصحة والضرائب والمالية وغيرها من المؤسسات والمرافق الحكومية. وبين الحين والآخر، تفرض ميليشيا الحوثي جبايات باهظة على التجار بمناطق سيطرتها تحت مسميات عديدة، الأمر الذي ينعكس على أسعار المواد الغذائية والسلعية ويحول حياة الناس إلى جحيم