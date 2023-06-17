آكلة جثة طفلها تكشف تفاصيل صادمة.. وسبباً دفعها لارتكاب الجريمة

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت المصرية المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته وأكله عن تفاصيل جديدة حول ما فعلته؛ إذ قالت خلال جلسة محاكمتها في محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، إنها تعرضت “لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها”.

وأضافت المتهمة أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

كما ذكرت أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، وقالت إنها “شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه”.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة بعد غد الاثنين للمرافعة وسماع شهود الإثبات.



وكانت النيابة المصرية كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة الشرقية قبل أسابيع وتضمنت ذبح سيدة لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي جثته وأكلها.

وأعلنت أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة، وتوصل فريق من المحققين إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة.

وبحسب النيابة فإنه لم يثبت اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تُسفرْ عنه التحقيقات بل توصلت إلى عكسه.

وأوضحت أن شواهد وأدلة عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة أو استجواب المتهمة أو سؤال الشهود “أكدت رجاحة وسلامة قواها العقلية والنفسية”.

وعليه أمرت النيابة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.