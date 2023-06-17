آخر الاخبار

بيان سعودي أميركي: طرفا الصراع بالسودان يتفقان على وقف جديد لإطلاق النار كلمة الحسم في مفاوضات الهلال مع كوليبالي تجارة الموت تكشف الوجه القبيح لمسيرة سيّد«الحوثيين» شاهد انطلاق أول رحلة جوية من صنعاء إلى السعودية.. تفاصيل غدا الأحد ..إيقاف القطاع النفطي الخامس في شبوة.. لهذا السبب معهد أميركي:مفاوضات الحوثيين ليس للسلام والتسوية السياسية وهذا الهدف والغاية منها.. وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن وصول الغالبية العظمي لحجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة مباحثات يمنية إماراتية وهذا أبرز محاورها الرسائل التي كررها وزير الخارجية السعودي للحكومه الإيرانية من طهران وتفاصيل الرسالة الملكية دراسة دولية حديثة: شاهد كيف وصفت الحوثيين..وماذا قالت عنهم في إرهاب المدنيين وتهجيرهم

كلمة الحسم في مفاوضات الهلال مع كوليبالي

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 152

كشفت بعض التقارير عن آخر التطورات المتعلقة بأنباء انتقال الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، إلى نادي الهلال ، هذا الصيف

وأكدت التقارير أن كاليدو كوليبالي، أبدى موافقته على اللعب بقميص الهلال بداية من الموسم المقبل

وأوضحت التقارير أن الهلال بات في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، من أجل الظفر بخدمات كوليبالي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

إقراء أيضاً
ماذا يعني خروج برشلونة من السوبر ليج …؟
لماذا يرفض ريال مدريد التعاقد مع كانسيلو ؟
صلاح يتسبب في أزمة لنادي ليفربول
فوز عريض لمنتخب اليمن يستهل به مشواره في نهائيات كأس آسيا للناشئين
منتخبنا الوطني يخسر مباراته الأولى أمام نظيره العماني بهذه النتيجة السلبية
مصر تقلب الطاولة على غينيا بثنائية وتبلغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول