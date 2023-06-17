بيان سعودي أميركي: طرفا الصراع بالسودان يتفقان على وقف جديد لإطلاق النار كلمة الحسم في مفاوضات الهلال مع كوليبالي تجارة الموت تكشف الوجه القبيح لمسيرة سيّد«الحوثيين» شاهد انطلاق أول رحلة جوية من صنعاء إلى السعودية.. تفاصيل غدا الأحد ..إيقاف القطاع النفطي الخامس في شبوة.. لهذا السبب معهد أميركي:مفاوضات الحوثيين ليس للسلام والتسوية السياسية وهذا الهدف والغاية منها.. وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن وصول الغالبية العظمي لحجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة مباحثات يمنية إماراتية وهذا أبرز محاورها الرسائل التي كررها وزير الخارجية السعودي للحكومه الإيرانية من طهران وتفاصيل الرسالة الملكية دراسة دولية حديثة: شاهد كيف وصفت الحوثيين..وماذا قالت عنهم في إرهاب المدنيين وتهجيرهم
كشفت بعض التقارير عن آخر التطورات المتعلقة بأنباء انتقال الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، إلى نادي الهلال ، هذا الصيف
وأكدت التقارير أن كاليدو كوليبالي، أبدى موافقته على اللعب بقميص الهلال بداية من الموسم المقبل
وأوضحت التقارير أن الهلال بات في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، من أجل الظفر بخدمات كوليبالي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.