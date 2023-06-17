كلمة الحسم في مفاوضات الهلال مع كوليبالي

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت بعض التقارير عن آخر التطورات المتعلقة بأنباء انتقال الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، إلى نادي الهلال ، هذا الصيف

وأكدت التقارير أن كاليدو كوليبالي، أبدى موافقته على اللعب بقميص الهلال بداية من الموسم المقبل

وأوضحت التقارير أن الهلال بات في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تشيلسي الإنجليزي، من أجل الظفر بخدمات كوليبالي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.