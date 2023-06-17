شاهد انطلاق أول رحلة جوية من صنعاء إلى السعودية.. تفاصيل

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقلعت مساء اليوم، السبت 17يونيو حزيران ، أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية، منذ إغلاق مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

وقالت مصادر ملاحية، إن مطار صنعاء شهد عند الساعة الثامنة لهذا اليوم مساءً، انطلاق أول رحلة طيران تجارية بإتجاه مطار جدة بالسعودية.

وأضافت المصادر أن الرحلة الجوية تقل على متنها 277 حاجا. وهذه أول رحلة تجارية بين صنعاء والمملكة منذ أغسطس 2016 وفي وقت سابق أشاد محمد علي الحوثي بالتسهيل على الحجاج من خلال نقلهم برحلات جوية من مطار صنعاء ، مشددا على ضرورة استيعاب الجميع.

ويوم أمس، أعلنت الحكومة اليمنية تدشين رحلات جوية عبر الخطوط اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار جدة والمدينة المنورة لنقل الحجاج اليمنيين، لتسهيل وتخفيف عناء سفرهم لأداء فريضة الحج ابتداء من اليوم السبت.

ومنذ بدء الهدنة الأممية في ابريل 2022م، رفعت السعودية والحكومة اليمنية القيود عن ميناء الحديدة وسهلت بعض الرحلات من مطار صنعاء، وتوقفت الحرب في جبهات القتال، في الوقت الذي تواصل جماعة الحوثي حصار تعز منذ تسع سنوات وإغلاق الطرقات بين المحافظات اليمنية