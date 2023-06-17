غدا الأحد ..إيقاف القطاع النفطي الخامس في شبوة.. لهذا السبب

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يعتزم مواطنون ،ووجهاء في محافظة شبوة، توقيف أعمال القطاع الخامس النفطي، على ذمة مطالب محلية، في ظل غياب أي دور للسلطات الأمنية والمحلية بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية إن أهالي منطقة "ذهباء" بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة، يعتزمون ايقاف أعمال القطاع النفطي الخامس، ابتداءً من غدٍ الأحد، بعد توقف تشغيل خدمة الكهرباء في منطقتهم.

وفي مذكرة وجهها أهالي ووجهاء أبناء منطقة "ذهباء" إلى مدير شركة بترومسيلة والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بمحافظة شبوة، أشعروهم فيها بإيقاف أعمال القطاع 5 الداخلية والخارجية بما في ذلك أصحاب الاجازات.

وبحسب الإشعار فإن عملية التوقيف ستبدأ من يوم غدا الاحد مبررة التوقيف نتيجة عدم استجابة الشركات العاملة في القطاع بالالتزام بموضوع كهرباء "ذهباء" والقيام بالاتفاقيات الموقعة بين ابناء المنطقة والشركات المشغلة سابقاً ولاحقاً منذ 2009م. وحملت المذكرة، شركة بترومسلية والشركة اليمنية للإستثمارات النفطية المسؤولية الكاملة بالتهاون في تنفيذ عملية المنع مهددين بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لتوقيف أعمالهم.