وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن وصول الغالبية العظمي لحجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار بن الخضر الرباش، دخول ١٩ ألف و ٤٦٦ حاجاً من اليمن إلى الأراضي المقدسة حتى اليوم، منهم ٤٦٢٧ حاجاً جواً.

وبين الوكيل خلال استقباله اليوم في مكة المكرمة عدداً من حجاج بلادنا القادمين إلى مكة المكرمة جواً، أن آخر أيام التفويج سيكون في ٢٩ ذي القعدة، لافتاً إلى أن التفويج يسير بكل يسر وسهولة.

وأشار وكيل قطاع الحج والعمرة إلى جهود الوزارة بقيادة معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، في تذليل الصعاب أمام الحجاج في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وذلك بتسيير رحلات عبر مطار صنعاء الدولي، .

شاكراً في الوقت نفسه الأشقاء في المملكة العربية السعودية على هذه مبادرتها الإنسانية ودعمها لليمن في شتى المجالات.