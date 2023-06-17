وكيل وزارة الأوقاف يكشف عن وصول الغالبية العظمي لحجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة مباحثات يمنية إماراتية وهذا أبرز محاورها الرسائل التي كررها وزير الخارجية السعودي للحكومه الإيرانية من طهران وتفاصيل الرسالة الملكية دراسة دولية حديثة: شاهد كيف وصفت الحوثيين..وماذا قالت عنهم في إرهاب المدنيين وتهجيرهم في مؤتمرهم الوطني الأول .. شعراء اليمن وأدبائه ينادون بتوحيد الصف واستعادة الدولة صنعاء..عشرات الأطقم والمدرعات الحوثية تباغت اعتصاما قبليا في ميدان السبعين - تفاصيل معارك ضارية واشرسة.. والهجوم المضاد طال مصفاة نفطية ومسيرات أوكرانيا تستنفر روسيا مأساة تحل بمئات المهاجرين كانوا على متن قارب والأنباء تشير الى تورط اليونان داخل كهف .. اكتشاف أسرار عمرها 86 ألف عام رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل بنود خطة السلام الخاصة في إنهاء الحرب بأوكرانيا
أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور/ مختار بن الخضر الرباش، دخول ١٩ ألف و ٤٦٦ حاجاً من اليمن إلى الأراضي المقدسة حتى اليوم، منهم ٤٦٢٧ حاجاً جواً.
وبين الوكيل خلال استقباله اليوم في مكة المكرمة عدداً من حجاج بلادنا القادمين إلى مكة المكرمة جواً، أن آخر أيام التفويج سيكون في ٢٩ ذي القعدة، لافتاً إلى أن التفويج يسير بكل يسر وسهولة.
وأشار وكيل قطاع الحج والعمرة إلى جهود الوزارة بقيادة معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ/ محمد بن عيضة شبيبة، في تذليل الصعاب أمام الحجاج في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وذلك بتسيير رحلات عبر مطار صنعاء الدولي، .
شاكراً في الوقت نفسه الأشقاء في المملكة العربية السعودية على هذه مبادرتها الإنسانية ودعمها لليمن في شتى المجالات.