الرسائل التي كررها وزير الخارجية السعودي للحكومه الإيرانية من طهران وتفاصيل الرسالة الملكية

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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه سينقل دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس إيران إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة،
مؤكدا أن العلاقات مع طهران قائمة على الاحترام المتبادل. وأكد الوزير بن فرحان عدة مرات في حديثه أن العلاقات مع إيران قائمة على عدم التدخل بالشؤون الداخلية وعلى الاحترام المتبادل، ، في رسالة واضحة لطهران.
مضيفا "سأنقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "إن المباحثات مع إيران أكّدت ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية، ونؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".
وتابع وزير الخارجية: "نأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم".
ولفت وزير الخارجية إلى أن إيران قدّمت التسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية إلى طهران لمباشرة عملها. ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين