الرسائل التي كررها وزير الخارجية السعودي للحكومه الإيرانية من طهران وتفاصيل الرسالة الملكية دراسة دولية حديثة: شاهد كيف وصفت الحوثيين..وماذا قالت عنهم في إرهاب المدنيين وتهجيرهم في مؤتمرهم الوطني الأول .. شعراء اليمن وأدبائه ينادون بتوحيد الصف واستعادة الدولة صنعاء..عشرات الأطقم والمدرعات الحوثية تباغت اعتصاما قبليا في ميدان السبعين - تفاصيل معارك ضارية واشرسة.. والهجوم المضاد طال مصفاة نفطية ومسيرات أوكرانيا تستنفر روسيا مأساة تحل بمئات المهاجرين كانوا على متن قارب والأنباء تشير الى تورط اليونان داخل كهف .. اكتشاف أسرار عمرها 86 ألف عام رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل بنود خطة السلام الخاصة في إنهاء الحرب بأوكرانيا أول وزير خارجية سعودي يصل الى طهران منذ أكثر من عقد الكشف عن ترتيبات جديدة لاستئناف المشاورات بين السعودية والحوثيين
ووصفت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، انتهاكات مليشيا الحوثي تجاه السكان بالنمط المتكرر والسائد، بفعل الإفلات من العقاب جراء الحرب في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى أن انتهاكات مليشيا الحوثي أدت إلى إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية وترحيل وتهجير السكان قسراً إلى مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.
واستعرضت الدراسة جملة من الانتهاكات الحوثية كالإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاختطافات وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين.
وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها بحق الشعب اليمني وسط تفاقم المعاناة وتدهور الاقتصاد الوطني وهو ما يضاعف من معاناة اليمنيين.