دراسة دولية حديثة: شاهد كيف وصفت الحوثيين..وماذا قالت عنهم في إرهاب المدنيين وتهجيرهم

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ووصفت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، انتهاكات مليشيا الحوثي تجاه السكان بالنمط المتكرر والسائد، بفعل الإفلات من العقاب جراء الحرب في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن انتهاكات مليشيا الحوثي أدت إلى إزهاق أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية وترحيل وتهجير السكان قسراً إلى مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.

واستعرضت الدراسة جملة من الانتهاكات الحوثية كالإعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وانتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاختطافات وانتهاكات حق العمل والتعليم والصحة والانتهاكات ضد الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال والأقليات والمهاجرين.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها بحق الشعب اليمني وسط تفاقم المعاناة وتدهور الاقتصاد الوطني وهو ما يضاعف من معاناة اليمنيين.