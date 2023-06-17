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صنعاء..عشرات الأطقم والمدرعات الحوثية تباغت اعتصاما قبليا في ميدان السبعين - تفاصيل

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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فضت مليشيات الحوثي الانقلابية اعتصام مفتوح لابناء قبائل ضوران آنس التابعة إداريا لمحافظة ذمار بميدان السبعين وسط العاصمة المحتلة صنعاء.


وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية باغتت المعتصمين الذين يطالبون باطلاق سراح مدير شركة برودجي بعشرات الاطقم والمدرعات واجبرتهم على مغادرة الميدان بالقوة وتحت تهديد السلاح.


ووفقًا للمصادر فأن المعتصمون من ابناء قبائل آنس يطالبون باطلاق سراح مدير شركة برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي الذي لايزال مختطفا منذ شهور لدى مايسمى بجهاز الامن والمخابرات التابع للجماعه في صنعاء .

 
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