صنعاء..عشرات الأطقم والمدرعات الحوثية تباغت اعتصاما قبليا في ميدان السبعين - تفاصيل معارك ضارية واشرسة.. والهجوم المضاد طال مصفاة نفطية ومسيرات أوكرانيا تستنفر روسيا مأساة تحل بمئات المهاجرين كانوا على متن قارب والأنباء تشير الى تورط اليونان داخل كهف .. اكتشاف أسرار عمرها 86 ألف عام رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل بنود خطة السلام الخاصة في إنهاء الحرب بأوكرانيا أول وزير خارجية سعودي يصل الى طهران منذ أكثر من عقد الكشف عن ترتيبات جديدة لاستئناف المشاورات بين السعودية والحوثيين عاجل: صنعاء تعلن نتائج طلاب الشهادة الأساسية.. أسماء أوائل الجمهورية وموعد امتحانات الطلاب الذين رسبوا بمادة او مادتين الحوثي يصرف مليون دولار لثلاث مناسبات ''طائفية''- تقرير تقرير يكشف تفاصيل آخر تطورات هجوم أوكرانيا المضاد.. ومقاومة روسية بائسة
فضت مليشيات الحوثي الانقلابية اعتصام مفتوح لابناء قبائل ضوران آنس التابعة إداريا لمحافظة ذمار بميدان السبعين وسط العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن المليشيات الحوثية باغتت المعتصمين الذين يطالبون باطلاق سراح مدير شركة برودجي بعشرات الاطقم والمدرعات واجبرتهم على مغادرة الميدان بالقوة وتحت تهديد السلاح.
ووفقًا للمصادر فأن المعتصمون من ابناء قبائل آنس يطالبون باطلاق سراح مدير شركة برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي الذي لايزال مختطفا منذ شهور لدى مايسمى بجهاز الامن والمخابرات التابع للجماعه في صنعاء .