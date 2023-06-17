معارك ضارية واشرسة.. والهجوم المضاد طال مصفاة نفطية ومسيرات أوكرانيا تستنفر روسيا

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أكدت روسيا، السبت، أنها صدت هجوما شن بمسيّرات أوكرانية واستهدف مصفاة نفطية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.
وكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر تلغرام: "الدفاعات الجوية الروسية في منطقة نوفوزيبكوف صدت خلال الليل هجوما للقوات الأوكرانية على مصفاة دروجبا النفطية".
وأضاف: "بفضل مهنية عسكريينا دمرت ثلاث مسيّرات". وكثرت الهجمات بواسطة مسيّرات على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن هجوم أوكراني مضاد.
وأكدت روسيا، الخميس، أنها أسقطت 9 مسيّرات فوق القرم.
وتتقدم القوات الأوكرانية في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية، وفقا لما ذكره قاده عسكريون، الجمعة.
موسكو تعلن التصدي لهجمات أوكرانية بدونيتسك أسر مجموعة كبيرة من العسكريين الأوكرانيين بعد كمين روسي وجاء أحدث تقرير عن الهجوم المضاد إضافة إلى تقرير عن "مقاومة بائسة" من القوات الروسية في الشرق في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية الهجوم المضاد.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "كل جندي.
كل خطوة جديدة نتخذها. كل شبر يحرر من الأراضي الأوكرانية له أهمية قصوى".
ولم تعترف روسيا رسميا بتقدم القوات الأوكرانية في المراحل الأولى من هجومها المضاد، وقالت إنها كبّدت كييف خسائر فادحة في القوات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أوكرانيا على صفيح.. وتحذير من وباء قادم وفي شرق أوكرانيا، قالت ماليار إن القوات الروسية تحاول طرد القوات الأوكرانية من المواقع الثابتة. وتحاول القوات الأوكرانية إخراج القوات الروسية من ضواحي مدينة باخموت المدمرة، التي استولت عليها روسيا الشهر الماضي