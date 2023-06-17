رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل بنود خطة السلام الخاصة في إنهاء الحرب بأوكرانيا

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي زار كييف يوم 16 يونيو مع بعثة من الدول الإفريقية، عن تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا.

وذكر رئيس جنوب إفريقيا، أن الخطة الإفريقية تضم 10 بنود رئيسية: