رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل بنود خطة السلام الخاصة في إنهاء الحرب بأوكرانيا

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كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي زار كييف يوم 16 يونيو مع بعثة من الدول الإفريقية، عن تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا.
وذكر رئيس جنوب إفريقيا، أن الخطة الإفريقية تضم 10 بنود رئيسية: