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رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل بنود خطة السلام الخاصة في إنهاء الحرب بأوكرانيا

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات
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 كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي زار كييف يوم 16 يونيو مع بعثة من الدول الإفريقية، عن تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا.

وذكر رئيس جنوب إفريقيا، أن الخطة الإفريقية تضم 10 بنود رئيسية:

  • تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية.
  • - يجب أن تبدأ مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن.
  • - وقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين.
  • - ضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.
  • -توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان.
  • - ضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين.
  • -توفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب.
  • - تسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.
  • -إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحايا الحرب.
  • -توفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.
  • وفد القادة الأفارقة يلتقي بوتين قادما من كييف عبر بولندا من جانبه شدد فلاديمير زيلينسكي على معارضته لتجميد النزاع الأوكراني، وكرر المطالبة بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي تعتبرها كييف أراضيها. كما قال إنه لا يفهم منطق القادة الأفارقة الذين يخططون لزيارة روسيا لإجراء مفاوضات. بعد زيارة كييف، توجه الوفد الإفريقي إلى بولندا، ومن هناك سيصل الوفد إلى بطرسبورغ
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