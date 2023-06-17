عاجل: أول وزير خارجية سعودي يصل الى طهران منذ أكثر من عقد

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نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإيراني قبل قليل (2 ظهر السبت) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم السبت إلى العاصمة الايرانية طهران.
زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد.
التلفزيون السعودي افاد بان وزير الخارجية سيلتقي الرئيس الإيراني خلال زيارته لطهران.