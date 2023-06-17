عاجل: صنعاء تعلن نتائج طلاب الشهادة الأساسية.. أسماء أوائل الجمهورية وموعد امتحانات الطلاب الذين رسبوا بمادة او مادتين

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية (الصف التاسع) بنسبة نجاح 86%.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة عبر الإتصال بالرقم (161) من اي هاتف أرضي ، او الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات، 266 ألفاً و260 طالباً وطالبة، حضر منهم 258 ألفاً و21 طالباً وطالبة، وتغيّب ثمانية آلاف و 239 طالباً وطالبة.

ونجح في الاختبار 223 ألفاً و854 طالباً وطالبة، فيما رسب 34 ألفاً و 167 طالباً وطالبة.

وبشأن الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين قالت وزارة التربية انه سيتم اختبارهم في الدور التكميلي المقرر السبت الموافق 27 ذو الحجة القادم

مرفق لكم أسماء أوائل الجمهورية البالغ عددهم 69 طالباً وطالبة بدءاً بالطالبة عفاف صلاح محمد صالح سكران المركز الأول بنسبة نجاح 99.57 بالمئة، وانتهاء بالطالب حمير فارس عبدالمطلب محمد المركز العاشر مكرر بنسبة نجاح 98.14 بالمئة: