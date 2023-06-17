الأقوى منذ أوائل الألفية الجديدة..الكشف عن تفاصيل زلزال قوي يضرب غرب فرنسا

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا، مساء الجمعة، بزلزال تراوحت قوته بين 5,3 و5,8 درجات هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزُه.

بلغت قوة الزلزال 5,3 درجات، وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل (ريناس)، و5,8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف.) الذي نشر إشعارًا بـ"زلزال قوي جدًا".

إعلان يعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديدة، وفقًا لجدول زمني أعدته وكالة فرانس برس.

وضرب الزلزال الساعة 18,38 في كرام-شابان، بين منطقتَي لاروشيل ونيور، وفقا لإحداثيات جغرافية وفرها بي. سي. إس. إف وريناس.

وقال صحافيون في وكالة فرانس برس إن آثار هذا الزلزال شعر بها خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموج