اختتام مشروع زمالة في الحكم المحلي لـ70 فتاة في محافظة مأرب

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اختتم في مدينة مأرب، مشروع زمالة في الحكم المحلي للنساء في محافظة مأرب لـ70 فتاة من الموظفات في عدد من المكاتب والمصالح الحكومية والجامعيات حديثات التخرج في المحافظة.

نفذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع السلطة المحلية ومؤسسة فتيات مأرب بتمويل الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.

وهدف المشروع على مدى ستة أشهر، إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المشاركات، في الجوانب الشخصية والفنية والإدارية من خلال التدريب والتأهيل المعرفي والتطبيق العملي في المكاتب والوحدات الإدارية.

وفي الاختتام أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة فتيات مأرب في تدريب الكوادر النسائية والتي تعد المحرك الأساسي للتنمية البشرية في المحافظة وسيكون لها الدور في صنع القرار وإعداد خطط التنمية.

من جانبه أكد المنسق الوطني لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن باسم السقير أن محافظة مأرب مثلت النموذج الناجح لمشروع زمالة الحكم المحلي للنساء وتصدرت قائمة المحافظات التي ينفذ فيها المشروع بهدف بناء قدرات النساء وتعزيز تواجدهن الفاعل للعمل المؤسسي