وكيل محافظة مأرب مفتاح يناقش مع البرنامج الأممي الإنمائي إمكانية دعم القطاعات الخدمية للمحافظة

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق الوطني لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية باسم السقير ومنسق مشروع المكون الاقتصادي بالبرنامج فكري معافى، الشراكة الإنسانية والفرص الممكنة لتدخلات البرنامج لتعزيز قدرات القطاعات الخدمة ومساندتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بأستمرار.

واكد الوكيل مفتاح، على أهمية تدخلات ومشاريع المكون الاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المحافظة للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يعيشها قرابة ثلاثة ملايين نازح والمجتمع المضيف، وتزايد احتياجاتهم للخدمات الاساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والنظافة والكهرباء.

ومن جانبه أوضح منسق مشروع المكون الاقتصادي، أنه سيعمل مع فريق البرنامج على إيجاد الفرص الاقتصادية الملحة والقيام بتنفيذ مشاريع تنموية بالتنسيق مع فريق التنمية الحضرية ومنصات التعافي والعمل المشترك باعتبار محافظة مأرب تعد مثالا حيا لتواجد مؤسسات الدولة.