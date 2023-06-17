واشنطن تكشف عن لائحة اتهام إلى مسرب وثائق البنتاغون

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه لائحة اتهام إلى جاك تيكسيرا، عنصر الحرس الوطني في القوات الجوية الأمريكية، الذي سرب وثائق البنتاغون السرية.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه وجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين اتحادية في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمواد دفاع وطني سرية ونقلها.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند: "على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام، عهدت حكومة الولايات المتحدة إلى جاك تيكسيرا بالوصول إلى معلومات سرية للدفاع الوطني، بما في ذلك المعلومات التي يتوقع بشكل معقول أن تسبب ضررا جسيما بشكل استثنائي للأمن القومي إذا تم مشاركتها".
بدوره، قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إن تعامل تيكسيرا المزعوم مع المواد السرية يمثل "انتهاكا خطيرا" للتصريح الأمني له.
وقال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية سابقة إن تيكسيرا تلقى عدة تحذيرات ضد الوصول إلى معلومات استخبارية سرية لا تتعلق بواجباته الأساسية