اختطاف صحفي جديد من هذه المحافظة واقتيادة الى سجون مليشا الحوثي.. الاسم

السبت 17 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت جماعة الحوثي أحد الصحفيين، في مناطق سيطرتها، في ظل عمليات قمع وانتهاكات واسعة تمارسها الجماعة للعاملين في الوسط الصحفي والإعلامي. وقالت مصادر إعلامية، إن جماعة الحوثي خطفت الصحفي "فهد الأرحبي" من منزله بمدينة عمران عاصمة محافظة عمران شمالي البلاد.

وأضافت المصادر أن الصحفي الأرحبي اختطف الأسبوع الفائت من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، وتم نقله إلى سجون الجماعة.

وكان الصحفي الأرحبي، قد تعرض للإختطاف من قبل جماعة الحوثي في يوليو 2021م، على خلفية تصويره اقتحام جماعة الحوثي لحفل زفاف في مدينة عمران وإختطاف العريس والفنانين آنذاك.

ويتعرض الصحفيون في مختلف المحافظات اليمنية، لإنتهاكات واسعة من قبل أطراف الصراع، في الوقت الذي تزداد عمليات القمع والتنكيل والتشريد للصحفيين والإعلاميين بمناطق سيطرة الحوثيين