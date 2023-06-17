اختطاف صحفي جديد من هذه المحافظة واقتيادة الى سجون مليشا الحوثي.. الاسم أمين عام الناتو ووزير دفاع أمريكا يتحدثان عن الحرب النووية.. وبوتين يوضح متى يستخدم أسلحته نائب إعلامية الإصلاح:لا قيمة لأي مشاورات بشأن المختطفين مالم تنجح أولاً في الإفراج عن «محمد قحطان» الفريق بن عزيز يعلن جاهزية قوات الجيش للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة مواطنون في تهامة.. يستنجدون بالحكومه انقاذهم من حرارة الصيف والكهرباء التجاري.. شاهد كشف حركة السفن بميناء الحديدة ..الجمعة حولوة الى سجن للمختطفين..قيادي في مليشيا الحوثي يرفض اخلاء نادي الأحمدي الرياضي في البيضاء مركز متخصص في الشئون الأمنية بواسنطن يستبعد نجاح التقارب السعودي - الإيراني تفاصيل لقاء المبعوث الأمريكي لليمن مع بن سلمان ماذا يعني خروج برشلونة من السوبر ليج …؟
اختطفت جماعة الحوثي أحد الصحفيين، في مناطق سيطرتها، في ظل عمليات قمع وانتهاكات واسعة تمارسها الجماعة للعاملين في الوسط الصحفي والإعلامي. وقالت مصادر إعلامية، إن جماعة الحوثي خطفت الصحفي "فهد الأرحبي" من منزله بمدينة عمران عاصمة محافظة عمران شمالي البلاد.
وأضافت المصادر أن الصحفي الأرحبي اختطف الأسبوع الفائت من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، وتم نقله إلى سجون الجماعة.
وكان الصحفي الأرحبي، قد تعرض للإختطاف من قبل جماعة الحوثي في يوليو 2021م، على خلفية تصويره اقتحام جماعة الحوثي لحفل زفاف في مدينة عمران وإختطاف العريس والفنانين آنذاك.
ويتعرض الصحفيون في مختلف المحافظات اليمنية، لإنتهاكات واسعة من قبل أطراف الصراع، في الوقت الذي تزداد عمليات القمع والتنكيل والتشريد للصحفيين والإعلاميين بمناطق سيطرة الحوثيين