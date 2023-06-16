أمين عام الناتو ووزير دفاع أمريكا يتحدثان عن الحرب النووية.. وبوتين يوضح متى يستخدم أسلحته

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بالوقت الذي تحدث فيه الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام السلاح النووي، وأكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، روسيا تواصل خطابها النووي المتهور.



بوتين يتحدث عن الحرب النووية



وقال بوتين: في ما يتعلق بهدف نزع سلاح أوكرانيا لم يبق لدى كييف تقريبًا أسلحة محلية الصنع وكل ما تستخدمه من الخارج، وفي حال استمرت الهجمات على المناطق الحدودية الروسية فسننظر في إمكانية إنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا.



وأضاف: كان بإمكاننا توجيه ضربة لأي مبنى في كييف لكن لا ضرورة لذلك لأن العدو لا يحقق أي نجاح على الجبهات



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه جرى نقل الدفعة الأولى من الصواريخ النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا، وأكد أن “استخدام السلاح النووي ممكن في حال وجود خطر على روسيا ولكن لا داعي له في الوقت الحالي”.



الناتو لن ينجر للحرب



من جانبه حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، من أن روسيا تواصل خطابها النووي المتهور، فيما شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على أن بلاده لن تنجر إلى حرب اختارها الرئيس الروسي.



وقال أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحلف لم يشهد أي تغيير في موقف الترسانة النووية الروسية.



من جهته، قال وزير الدفاع الامريكي إنه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، مشدداً بالقول: “لن ننجر إلى حرب بوتين التي اختارها لكن سندعم وسائل الردع للناتو”.



وقبلها، اعتبر أوستن بعد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي مع وزير الدفاع الأوكراني، أن أوكرانيا لا تزال لديها القدرة والقوة النارية الكافية لتنفيذ هجومها المضاد رغم خسائرها الأولية.



