نائب إعلامية الإصلاح:لا قيمة لأي مشاورات بشأن المختطفين مالم تنجح أولاً في الإفراج عن «محمد قحطان»

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، اليوم الجمعة، أنه لا قيمة لأي مشاورات بشأن المختطفين والأسرى مالم تنجح أولاً في الإفراج عن الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح المختطف والمخفي قسرا في سجون المليشيا منذ أكثر من ثمان سنوات.



وقال العديني في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه "لا قيمة لأي لقاءات بشأن المختطفين دون أن تنجح أولاً فيما يتعلق بالسياسي الأستاذ محمد قحطان الذي اختطف من منزله وأُخفي قسريا منذ أكثر من ٨ سنوات".

وتابع قائلاً: "أسرته ومحبيه يستحقون ذلك فورا كما هو حال بقية المختطفين الأبطال وعائلاتهم".

وانطلقت في وقت سابق اليوم، بالعاصمة الأردنية عمّان، جولة مفاوضات جديدة بشأن المختطفين والأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية، تحت رعاية وإشراف مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وعبر المتحدث باسم الفريق الحكومي ماجد فضائل، عن أمله في نجاح جولة المشاورات في الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل وعلى راسهم الأستاذ محمد قحطان.

وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان،امس الخميس، أن جولة المشاورات التي ستعقد في عمان "للكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، ومن تبقى من المعتقلين والمخفيين قسرياً لدى مليشيات الحوثي".

ومنذ اختطاف الأستاذ محمد قحطان، من منزله بصنعاء في الـ4 من أبريل 2015، لم يسمح الحوثيون بزيارته أو التواصل معه، كما أنه لم تخرج أي معلومات عن حالته سوى مذكرة لوكيل النيابة عبدالله الكميم، وجهها إلى وكيل جهاز الأمن السياسي التابع للجماعة في فبراير 2019، بأن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن قحطان.

ورغم إطلاق سراح رفاقه الثلاثة (الصبيحي وهادي ورجب) المشمولين بالقرار الأممي 2216، في صفقة التبادل الأخيرة، ألا أن المليشيا تواصل التكتم وحظر الحديث عنه.