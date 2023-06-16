الفريق بن عزيز يعلن جاهزية قوات الجيش للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، الجمعة، أن قوات الجيش في جاهزية تامة للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، بالتزامن مع تصعيد ميداني وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي على تخوم جبهات القتال بمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، لقوات الجيش في اللواء 72، في محافظة مأرب.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الأركان اطلع خلال زيارته الميدانية على أوضاع منتسبي اللواء، مشددا على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد، لأي مستجدات قد تطرأ، على أرض الميدان.



كما شدد الفريق بن عزيز، على "أهمية التدريب والتأهيل، ذلك باعتباره الركيزة الأساسية في عملية بناء الجيش، ولما يمثله من دور أساسي في رفع كفاءة وقدرات منتسبي القوات المسلحة".



وأشاد رئيس الأركان، بأداء قوات الجيش في مختلف الجبهات، وتصديهم لكل هجمات جماعة الحوثي الرافضة للسلام، مؤكدا أن قوات الجيش في جاهزية تامة للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.