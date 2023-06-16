كشف حركة السفن بميناء الحديدة ..الجمعة

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة 16يونيو حزيران عن حركة السفن والسفن الراسية على أرصفة ميناء الجديدة منها سفن راسية وعددها (8)سفن.

السفن الراسية على أرصفة الميناء : - سفينة زيت طعام - سفينة بترول - سفينة أرز - سفينة حاويات - سفينة حديد - سفينة دقيق+شحن - سفينة دقيق - سفينة غاز منزلي.

السفن المنتظرة في الغاطس للرسو.: -

4 سفن قمح - سفينتي مشتقات نفطية - سفينة حاويات - سفينة أرز السفن.

المتوقع وصولها : - سفينتي حاويات - سفينة قمح - سفينة صويا - سفينة حديد - سفينة إسمنت+خشب.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد اعلنت موافقتها على تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء رغم العراقيل العديدة التي خلقتها الميليشيات الحوثية، وكذلك بموافقتها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وإدانة استيلاء المليشيات الحوثية على الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات التي تكفي لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية، واستمرارها في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي وعملياتها العدائية ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب وحالة عدم الاستقرار في اليمن.